"Дуже скоро це закінчиться": астролог назвав умову перемоги України

Астролог Алакх Ніранжан вважає, що якщо Україна скористається можливістю у вересні-жовтні 2024 року, то війна може швидко закінчитися.

Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Період від травня 2024-го до квітня 2025 року – це період можливостей для України. Період, коли Україна змінює правила гри. Те, що відбувається під Курськом – це перший дзвіночок, але не останній. Якщо Україна скористається тими можливостями, які у неї є у вересні-жовтні цього року, то дуже скоро це закінчиться. Але якщо зараз Україна покаже нерішучість, то після квітня 2025 року все повернеться в етап застою, болота", – сказав він.

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