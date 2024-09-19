Коли закінчиться війна в Україні: тарологиня зробила передбачення

Тарологиня Ірина Тарот вважає, що в України є шанс "достойно вийти з цієї війни", проте найближчим часом миру не буде.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Світ передбачень".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Тарологиня зазначила, що Україна "має шанс вийти достойно з цієї війни".

"Але найближчим часом я не бачу закінчення війни. А миру – тим більше. "Колісничий" завжди каже – повний вперед. Війна закінчиться лише військовим шляхом, жодними переговорами. А у наших військових руки зв'язані. Солдати виконують вказівки ціною свого життя", – сказала вона.

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