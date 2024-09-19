Когда закончится война в Украине: таролог сделала предсказание

Таролог Ирина Тарот считает, что у Украины есть шанс "достойно выйти из этой войны", однако в ближайшее время мира не будет.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мир предсказаний".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Таролог отметила, что у Украины "имеется шанс выйти достойно из этой войны".

"Но в ближайшее время я не вижу окончания войны. А миру тем более. "Колесничий" всегда говорит – полный вперед. Война закончится только военным путем, никакими переговорами. А у наших военных руки связаны. Солдаты выполняют указания ценой своей жизни", – сказала она.

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