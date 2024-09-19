Ведьма сделала предсказание о "первой ракете на территории России"

Украинская ведьма Мария Тиха сделала предсказание о предполагаемом ракетном ударе по территории России. Она уверена, что впервые по РФ прилетит ракета украинского производства.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мир предсказаний".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Мария Тиха отметила, что Запад в ближайшее время не позволит Украине бить своими ракетами по территории РФ. Она уверена, что на РФ полетит именно украинская ракета.

"Первая ракета, которая улетит на территорию центральной России – это будет наша ракета. Я знаю, о чем говорю. Никто не хочет быть причастным к этому всему. Потому что все волнуются за последствия", — сказала ведьма.

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