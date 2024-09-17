Сколько еще лет Россия может воевать против Украины: предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"

Победительница "Битва экстрасенсов" сделала новое предсказание о войне.
Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова ответила, сколько лет Россия готова воевать против Украины.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Яну Пасынкову спросили ее читатели, на сколько лет у России хватит ресурсов, чтобы воевать против Украины. Она отметила, что до "холодов" оккупантам придется договариваться о принятии войны или искать союзников.
"Даже не лет. Там такая история, что они до холодов должны с нами подписывать соглашение или каких-то новых партнеров искать", — сказала Яна Пасынкова.
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