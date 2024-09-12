Победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием о будущем России

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о будущем России.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Яну Пасынкову ее читатели спросили, что в будущем ждет россиян. Она отметила, что им придется покидать свои дома.

"Дрожать, бояться, покидать свои дома. Оставлять абсолютно всю свою жизнь в прошлом, без надежды вернуться. Вот это все ждет Россию", — сказала Яна Пасинкова.

Читайте также: