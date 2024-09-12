Переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про майбутнє Росії

Тарологиня зробила передбачення щодо майбутнього Росії.
Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про майбутнє Росії.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Яну Пасинкову її читачі запитали, що у майбутньому чекає на росіян. Вона зазначила, що їм доведеться покидати свої домівки.
"Тремтіти, боятися, покидати свої домівки. Залишати абсолютно все своє життя в минулому, без надії повернутись. Ось це все чекає на Росію", - сказала Яна Пасинкова.
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