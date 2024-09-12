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Переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про майбутнє Росії

Переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про майбутнє Росії

Яна Пасинкова зробила передбачення про майбутнє РФ / Фото: Associated Press

Тарологиня зробила передбачення щодо майбутнього Росії.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про майбутнє Росії. 

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Яну Пасинкову її читачі запитали, що у майбутньому чекає на росіян. Вона зазначила, що їм доведеться покидати свої домівки. 

"Тремтіти, боятися, покидати свої домівки. Залишати абсолютно все своє життя в минулому, без надії повернутись. Ось це все чекає на Росію", - сказала Яна Пасинкова. 

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