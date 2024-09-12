Переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про майбутнє Росії

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про майбутнє Росії.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Яну Пасинкову її читачі запитали, що у майбутньому чекає на росіян. Вона зазначила, що їм доведеться покидати свої домівки.

"Тремтіти, боятися, покидати свої домівки. Залишати абсолютно все своє життя в минулому, без надії повернутись. Ось це все чекає на Росію", - сказала Яна Пасинкова.

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