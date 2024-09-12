Зеленський прокоментував ймовірність арешту Путіна у Бразилії на G20

Зеленський має запитання до лідерів G20, які начебто захищають демократію та поважають міжнародне право.

Чи заарештують російського злочинця Володимира Путіна у Бразилії під час засідання G20 — залишається незрозумілим.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю бразильському виданню Metropoles.

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Глава держави зауважив, що Бразилія керується Римським статутом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт очільника Кремля.

"Наприклад, у Бразилії є Римський статут, наприклад, Бразилія цього року буде проводити засідання G20. І тут мені цікаво — яким чином може приїхати Путін і його не заарештують? Це дуже серйозне питання", — вважає Зеленський.

Український президент наголосив, що має запитання до лідерів G20, які начебто захищають демократію та поважають міжнародне право.

"Виданий ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом Путіна, до речі, за дітей. За дітей. Так от у мене також запитання до "двадцятки" — як їм буде сидіти за столом з людиною, яку повинні заарештувати, а вони будуть продовжувати діалог", — прокоментував він.

Нагадаємо, Монголія не арештувала диктатора Путіна. У МКС прокоментували.

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