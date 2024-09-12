Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сестра Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Сестра Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Молодша сестра Да Вінчі долучилася до батальону, який він створив

Це той самий батальйон, який створив Дмитро Коцюбайло і на чолі якого загинув.

Молодша сестра полеглого Героя України Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла – Олександра – приєдналася до лав Збройних сил.

Про це повідомила журналістка "Цензор.НЕТ" Віолетта Кіртока та оприлюднила фото з Олександрою.

©

За її словами, Олександра підписала контракт з 1-м окремим штурмовим батальйоном імені свого брата. Це той самий батальйон, який створив Дмитро Коцюбайло і на чолі якого загинув.

"Я страшенно вдячна начальнику штабу Олегу Лотоцькому, Олександру Савченку, які без зайвих слів підставили плечі Саші. І зробили все, аби вона стала в стрій підрозділу брата. Недаремно Да Вінчі і сам спирався на цих людей за життя. Ну що ж. Коцюбайло знову в підрозділі", – зазначила журналістка.

Нагадаємо, що легендарний боєць, Герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" загинув 7 березня 2023 року в боях під Бахмутом.

Президент Володимир Зеленський назвав загиблого героя "людиною-символом і людиною-хоробрістю". Він нагадав, що Дмитро – один з наймолодших Героїв України.

1 грудня 2021 року Дмитро Коцюбайло отримав звання Героя України із врученням ордену "Золота Зірка".

ТСН писав про шлях героя, який пішов на війну ще 2014 року, коли йому було 18, і дорослішав на очах глядачів ТСН.

Раніше повідомлялося, що молодшому брату "Да Вінчі" 4 рази намагалися вручити повістку, незважаючи на інвалідність.

Від сором’язливого хлопчика до мужнього воїна. Допрем’єрний показ фільму "Да Вінчі". 

Від сором’язливого хлопчика до мужнього воїна. Допрем’єрний показ фільму "Да Вінчі". 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація