Сестра Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Це той самий батальйон, який створив Дмитро Коцюбайло і на чолі якого загинув.
Молодша сестра полеглого Героя України Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла – Олександра – приєдналася до лав Збройних сил.
Про це повідомила журналістка "Цензор.НЕТ" Віолетта Кіртока та оприлюднила фото з Олександрою.
За її словами, Олександра підписала контракт з 1-м окремим штурмовим батальйоном імені свого брата. Це той самий батальйон, який створив Дмитро Коцюбайло і на чолі якого загинув.
"Я страшенно вдячна начальнику штабу Олегу Лотоцькому, Олександру Савченку, які без зайвих слів підставили плечі Саші. І зробили все, аби вона стала в стрій підрозділу брата. Недаремно Да Вінчі і сам спирався на цих людей за життя. Ну що ж. Коцюбайло знову в підрозділі", – зазначила журналістка.
Нагадаємо, що легендарний боєць, Герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" загинув 7 березня 2023 року в боях під Бахмутом.
Президент Володимир Зеленський назвав загиблого героя "людиною-символом і людиною-хоробрістю". Він нагадав, що Дмитро – один з наймолодших Героїв України.
1 грудня 2021 року Дмитро Коцюбайло отримав звання Героя України із врученням ордену "Золота Зірка".
ТСН писав про шлях героя, який пішов на війну ще 2014 року, коли йому було 18, і дорослішав на очах глядачів ТСН.
Раніше повідомлялося, що молодшому брату "Да Вінчі" 4 рази намагалися вручити повістку, незважаючи на інвалідність.