Президент Литви назвав розмір військової підтримки для України

За словами президента, Литва розглядає боротьбу України за свободу як свою власну і стоятиме поруч із українцями до перемоги.

Підтримка з боку Литви для України становить близько 2% ВВП або 1,5 млрд євро. З цієї суми 647 млн євро – військова допомога

Про це президент Литви Ґітанас Науседа повідомив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 12 вересня.

"Підтримка Литви Україні наразі становить 1,5 мільярда євро, з них 647 мільйонів євро – на військові потреби", – сказав Науседа.

Також читайте Велика Британія оголосила про великий пакет допомоги Україні – подробиці

Він нагадав, що Литва зобов'язалася щорічно виділяти 0,25% свого ВВП на безпеку та оборону України. Це приблизно 190 млн євро.

Литовський лідер також наголосив на незмінній прихильності його держави наданню підтримки Україні. Він закликав союзників до необхідності збільшення обсягів і темпів підтримки Києва.

Окремо Науседа зазначив, що Литва готова зміцнювати оборонну співпрацю і сприяти тіснішим зв'язкам між підприємствами оборонної промисловості.

За словами президента, Литва розглядає боротьбу України за свободу як свою власну і стоятиме поруч із українцями до перемоги.

До слова, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві оголосив про новий пакет допомоги Україні. Це фінансування ремонту енергосистеми та гуманітарна допомога.

Читайте також: