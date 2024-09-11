Велика Британія оголосила про великий пакет допомоги Україні – подробиці

Очільник дипломатичного відомства Британії Девід Леммі оголосив про виділення щонайменше 242 млн фунтів стерлінгів на підтримку України під час атак російської армії, а також про розгортання 484 млн доларів фінансової підтримки та постачання військового обладнання.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Британії 11 вересня.

Очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі разом із головою Держдепу США Ентоні Блінкеном підтвердили спільну підтримку України з боку Великої Британії та США під час спільного візиту до Києва 11 вересня.

"Це перший в історії спільний візит міністра закордонних справ Великої Британії та державного секретаря США, який підкреслює непохитну рішучість Великої Британії та США підтримувати Україну", – зазначили у МЗС Британії.

Фінансова допомога Україні: що саме передає Британія

У МЗС Британії повідомили про виділення Україні щонайменше 600 млн фунтів стерлінгів на підтримку у війні з РФ РФ.

242 млн фунтів стерлінгів будуть виділені у 2024-2025 роках на невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкцію.

Також до кінця року надати кредитні гарантії на суму 484 млн доларів для кредитування Світового банку з метою зміцнення економічної стабільності України. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи підтримку роботи шкіл та лікарень, виплату заробітної плати державним службовцям та фінансування пенсій.

"Підтримка України з боку Великої Британії є непохитною", – заявив Леммі.

Цьогорічне фінансування включає 100 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, яка підтримає найбільш вразливих українців, зокрема тих, хто живе в громадах на лінії фронту безперервних російських атак, а також тих, хто перемістився до сусідніх країн і громад.

Додаткові 20 млн фунтів стерлінгів подвоять цьогорічну підтримку на необхідні ремонтні роботи та захист електромереж, відновлять доступ до життєво важливих джерел енергії та зміцнять енергетичну інфраструктуру України.

40 млн фунтів стерлінгів будуть спрямовані на стабілізацію та якнайшвидше відновлення, щоб Україна не лише перемогла у війні, але й змогла зробити перший крок до миру. Це фінансування включає життєво важливу допомогу Україні у протистоянні російській агресії, підтримку стабілізації нещодавно звільнених територій, а також фінансування роботи з притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні.

Міністр закордонних справ також оголосить про першу інвестицію в Україну від British International Investment, британського інституту фінансування розвитку в рамках ініційованої G7 Інвестиційної платформи для України. Ця підтримка Програми сприяння торгівлі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі 30 млн фунтів стерлінгів сприятиме збільшенню торговельних потоків критично важливих товарів, включаючи продукти харчування, в Україні.

Міністр оборони також підтвердив, що в рамках зобов'язань уряду збільшити та прискорити надання військової допомоги Україні, оголошених у квітні, зокрема, ракети протиповітряної оборони, обладнання для винищувачів F16, самохідні гармати AS90 та запасні стволи до них, військові катери та морські гармати, вже доставлені до України.

11 вересня британський міністр оборони також оголосив, що до кінця року в Україну будуть доставлені сотні додаткових зенітних ракет, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки.

Нагадаємо, раніше керівник Держдепу США Ентоні Блінкен заявляв про спільний з очільником МЗС Великої Британії Девідом Леммі візит до Києва і про намір обговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером дозвіл для України бити по РФ далекобійною зброєю.

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