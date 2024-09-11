Відключення світла в Україні 12 вересня: чи діятимуть графіки

Завтра, 12 вересня, графіки відключень світла не застосовуватимуться.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра, 12 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться в повідомленні.

"Укренерго" закликає українців споживати електроенергію ощадливо і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.

Раніше Олена Зеленська повідомила, чи відключають світло в їхній оселі.

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