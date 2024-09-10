Шмигаль зробив заяву про відключення світла взимку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки взимку не буде світла та чи будуть відключення взагалі. У Росії є терористичні плани, але й українські енергетики готуються до атак.

Про це очільник уряду сказав на пресконференції 10 вересня.

Шмигаль прокоментував прогнози щодо тривалості відключень електроенергії взимку.

"Ніхто сьогодні не може сказати про 4 години, 16 години або зовсім без відключень. Тому що росіяни мають свої терористичні плани знищення нашої енергетичної інфраструктури", – сказав прем’єр.

Він запевнив українців, що країна точно пройде майбутню зиму. Але як саме це відбудеться – стане зрозуміло лише під час опалювального сезону.

"Сьогодні пророкувати і робити сенсаційні заяви абсолютно неправильно, і ми так робити не будемо", – додав очільник уряду.

Шмигаль також повідомив, що Україна захищає енергетичні об'єкти різними рівнями захисту. На сьогодні більшість об'єктів уже має певний захист. Окрім пасивного захисту (габіони, бетонні споруди), більшість енергооб'єктів перебувають у радіусі дії різних систем протиповітряної оборони.

До слова, раніше голова Міненерго Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин.

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