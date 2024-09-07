Як підготуватись до тривалих зимових відключень: енергетичний експерт дав пораду

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко дав поради, як українцям підготуватись до тривалих зимових відключень світла.

За його словами в інтерв'ю Марії Васильєвій для проєкту “Ремарки”, багатоквартирні будинки мають два завдання.

“Перше: якщо у вас більше десяти поверхів, забезпечуйте свої насоси резервним живленням. У вас в будинку є насоси, ці насоси качають воду і опалення по будинку. Критична інфраструктура здебільшого працюватиме нормально, але якщо в вас ці насоси не працюватимуть, води і опалення не буде. Тому заживіть ці насоси, там не треба нічого великого, це невеличкі генератори чи батареї, які вісім-десять годин зможуть ці насоси утримувати в роботі”, — розповів експерт.

За його словами, найкраще рішення для квартир — це невеликий інвертор на три-п’ять кіловат і батарея до шести-восьми кіловат годин.

“Цього абсолютно достатньо, щоб квартиру, якщо ви живете в трьох, в вас батарея на шість кіловат годин дозволяє до 12 годин відключитись від зовнішньої мережі. Ми економимо, дуже ретельно підходимо до того, як використовуємо електрику, але до 12 годин можемо спокійно обходитись без зовнішнього живлення. І це значно покращує комфортність життя під час відключень”, — каже Харченко.

Якщо ви живете в будинку, пережити відключення світла допоможе невелика батарея та генератор.

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