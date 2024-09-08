День ангела 8 вересня: кого та як вітати з іменинами

8 вересня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 8 вересня

8 вересня 2024 року привітайте з іменинами Івана, Георгія, Марію.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві добрий і тихий. В дорослому віці залишається зі спокійним характером, завжди прийде на допомогу.

Георгій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "землероб". В дитинстві товариський, енергійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим, працьовитим.

Марія — тлумачиться з давньоєврейської мови як "кохана". В дитинстві мила і порядна. В дорослому віці часто захоплюється спортом, трудоголік, обирає кар'єру понад усе.

День ангела 8 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 вересня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі щастя, здоров’я та успіхів у всіх починаннях!

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З Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений радістю, любов’ю та теплом. Бажаю, щоб твій ангел завжди допомагав тобі у всіх справах і дарував натхнення на нові звершення.

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Щиро вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе, дарує мир і спокій. Бажаю, щоб кожен день був наповнений щастям, а всі мрії здійснювалися.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, допомагаючи у всіх життєвих ситуаціях. Бажаю тобі міцного здоров’я, радості та благополуччя.

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З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе від усіх негараздів і дарує натхнення на нові звершення. Бажаю тобі щастя, любові та гармонії в житті.

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