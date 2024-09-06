В Україні триває бабине літо: прогноз погоди на вихідні, 7-8 вересня

У суботу та неділю в Україні пануватиме класичне бабине літо. Буде сухо, сонячно та тепло.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Максимальна температура повітря очікується в межах +24...28º. У нічні години, а також рано-вранці та ввечері +12...17.

"7-8 вересня антициклон зумовить в Україні суху погоду, хіба що на крайньому півдні пройдуть локальні дощі. У південній частині та на сході України можливі штормові пориви східного та південно східного вітру до 15-20 метрів за секунду", - попередила синоптикиня.

У Києві субота та неділя будуть ясними сонячними із нічною свіжістю, +12...14 та денним комфортним теплом, до +26...27.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде осіннє похолодання.

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