Коли до України прийде осіннє похолодання: прогноз синоптикині

До кінця літа в Україні збережеться тепла погода. Значних синоптичних змін не прогнозується і у перші дні вересня.

Про це повідомила синоптикиня "Українського гідрометцентру" Наталія Птуха, передає NV.

"Водночас у південних областях на погоду впливатиме поле зниженого тиску над Чорним морем, тож по південному сходу можуть бути короткочасні дощі. Перебудова синоптичних процесів очікується лише від 3 вересня. Ось тоді розпочнеться більш відчутне зниження температури. Температура повітря нарешті буде нижче +30 градусів, і загалом температурні значення по країні зменшаться на 5 градусів, якщо порівнювати з поточним тижнем", - сказала вона.

До кінця літа в деяких областях навіть очікується сильна спека до +35°С. Така температура перевищує серпневі норми, адже зазвичай наприкінці літа спостерігається тенденція до похолодання.

"Цього тижня спекотна погода також не відступить. Проте невеликий циклон над Чорним морем протягом наступних кількох днів принесе трохи хмарності та короткочасних дощів з грозами до південних регіонів, які найбільше страждають від спеки та посухи. Невелике послаблення спеки на півдні варто очікувати в останні дні серпня. Температура вночі буде коливатися між +17...22, а вдень досягатиме +27…32 градусів", - зазначила Птуха.

На решті території цього тижня опадів не передбачається. Температура повітря залишиться в межах +15…20 °С. вночі і +29…34 °С. вдень. На узбережжі морів нічна температура сягатиме +23ºC, а за кілька днів така ж ситуація настане і в інших регіонах.

Найспекотніше буде 28-29 серпня в лівобережній частині країни, особливо у східних областях, де місцями очікується сильна спека до +35°С.

Раніше синоптикиня повідомила, що спека в Україні лише набирає обертів. Високі температури будуть майже до кінця серпня. Прохолодніше стане лише останніми днями місяця.

Погода в Україні. Синоптики прогнозують дощі

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