Когда в Украину придет осеннее похолодание: прогноз синоптика

До конца лета в Украине сохранится теплая погода. Значительные синоптические изменения не прогнозируются и в первые дни сентября.

Об этом сообщила синоптик "Украинского гидрометцентра" Наталья Птуха, передает NV.

"В то же время в южных областях на погоду будет влиять поле пониженного давления над Черным морем, так что по юго-востоку могут быть кратковременные дожди. Перестройка синоптических процессов ожидается только с 3 сентября. Вот тогда начнется более ощутимое понижение температуры. Температура воздуха будет ниже +30 градусов, и в целом температурные значения по стране снизятся на 5 градусов, если сравнивать с текущей неделей", — сказала она.

К концу лета в некоторых областях ожидается сильная жара до +35°С. Такая температура превышает августовские нормы, ведь обычно в конце лета наблюдается тенденция к похолоданию.

"На этой неделе жаркая погода также не отступит. Однако небольшой циклон над Черным морем в течение следующих нескольких дней принесет немного облачности и кратковременных дождей с грозами в южные регионы, наиболее страдающие жарой и засухой. Небольшое ослабление жары на юге стоит ожидать в последние дни августа. Температура ночью будет колебаться между +17...22, а днем будет достигать +27...32 градусов", — отметила Птуха.

На остальной территории на этой неделе осадков не предполагается. Температура воздуха остается в пределах +15…20 °С. Ночью и +29…34 °С днем. На побережье морей ночная температура будет достигать +23ºC, а через несколько дней такая же ситуация наступит и в других регионах.

Жарче всего будет 28-29 августа в левобережной части страны, особенно в восточных областях, где местами ожидается сильная жара до +35°С.

Ранее синоптик сообщила, что жара в Украине только набирает обороты. Высокие температуры будут почти до конца августа. Прохладнее станет только в последние дни месяца.

Погода в Украине. Синоптики прогнозируют дожди

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