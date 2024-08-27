Федоров озвучил стоимость украинской ракеты-дрона "Паляница"

В этом году частные компании стали основными поставщиками дронов для украинской армии.

Украинская дальнобойная ракета-дрон "Паляница" стоит менее 1 миллиона долларов.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью агентству Associated Press.

По мнению Федорова, использование нового оружия сможет изменить ход войны.

" Я думаю, что это изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где Россия сегодня не ожидает ", — подчеркнул украинский министр.

Также, по его словам, сейчас военные обращаются в частный сектор, чтобы еще больше снизить затраты на производство ракеты-дрона.

"В этом году частные компании стали основными поставщиками дронов для украинской армии. Невозможно выработать достаточное количество систем противовоздушной обороны, чтобы защитить такую обширную территорию. Для нас это открывает возможность действовать глубоко в тылу врага", — сказал Федоров.

Он добавил, что один из вовлеченных в проект специалистов сказал агентству, что разрабатывать новую ракету начали около 18 месяцев назад.

"Это не продолжение старого советского проекта", — подчеркнул он.

Напомним, президент Зеденский заявил, что украинские силы впервые опробовали первую баллистическую ракету собственного производства. Применение ракеты было успешным.

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