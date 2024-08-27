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Отключение света: будут ли применяться ограничения 28 августа

Отключение света: будут ли применяться ограничения 28 августа

Отключение света / freepik.com

По всей стране будут действовать графики.

Завтра, 28 августа, облэнерго будут применять меры по ограничению потребления электроэнергии. В течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Когда свет появляется по графику, потребляйте, пожалуйста, бережливо. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно", – в очередной раз призвали украинцев.

Напомним, в Украине может продолжаться жесткое ограничение электроснабжения на выходные, но после этого ожидается, что ситуация с электроэнергией улучшится.

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