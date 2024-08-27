Будут ли переговоры с Россией: экстрасенс сделала предсказание о мире

Экстрасенс считает, что сейчас идет процесс по переговорам.
Экстрасенс Людмила Хомутовская убеждена, что Украина готовится к мирным переговорам с Россией.
Об этом она сказала на ютуб-канале "Астрофеномен".
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Людмила Хомутовская отметила, что сейчас уже проходят активные действия приготовления к мирным переговорам. Однако она отметила, что пока "нет видения с обеих сторон относительно того, куда мы идем".
"Сделаны какие-то действия, которые приведут к миру. И они уже сейчас реализуются", — сказала она.
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