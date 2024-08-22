Будут ли мирные переговоры с Россией: победительница "Битвы экстрасенсов" о "последнем предупреждении"

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова заявила, что даже после операции в Курской области, переговоры Украины и РФ возможны.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Яна Пасынкова после расклада карт Таро ответила, что планы о мирных переговорах неизменны. А операция на Курщине изменила "цену вопроса".

"Цена вопроса изменилась. Уже 4 месяца я вижу переговоры. Я говорила, что мы услышим из новостей о переговорах, встречах", - сказала она.

Победительница "Битвы экстрасенсов" убеждена, что Путина больше волнует вопрос, как сохранить власть, чем мирные переговоры.

"Этой "бункерной кукле" уже выписали последние предупреждения. И там, на болотах (в России - ред.) в ближайшие месяцы будет происходить передача власти. Это их больше волнует, чем мирные переговоры", - сказала она.

Читайте также: