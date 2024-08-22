Что будет, если каждый день хотя бы раз приседать

Базовые приседания очень полезны для всего организма. Ни одно упражнение не может сравниться с ними.

Об этом рассказал в TikTok врач Юрий Габорец.

"Они требуют контроля и координации всего тела. Ни один тренажер не даст такого эффекта", – уверен медик.

По его словам, благодаря приседаниям на треть уменьшится риск внезапной остановки сердца, инсульта, инфаркта, тромбоза, ведь тренируются сердце и сосуды.

"Также улучшится настроение, потому что происходит высвобождение эндорфинов, сжигаются гормоны стресса, снижается кортизол и нормализуется глюкоза. Смазываются суставные поверхности, тренируются связки, улучшаются походка, фигура, уменьшается целлюлит. А главное – вы продолжаете себе активную продолжительность жизни", – подчеркивает Юрий Габорец.

Как говорит врач, достаточно начать с полуприседаний, упираясь спиной в стену или держась рукой за стол. Постепенно следует добавлять глубину приседаний и количество подходов.

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