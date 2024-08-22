Умер известный пингвин-гей Сфен – фото

В Австралии умер пингвин-гей Сфен, прославившийся отношениями с птицей по кличке Мэджик.

Об этом сообщили сотрудники Сиднейского аквариума SEA LIFE.

Сфен и Мэджик обрели популярность в 2018 году, когда новость об их однополых отношениях попала в заголовки мировых СМИ. Названные "парой пингвинов", волшебный и преданный дуэт отпраздновал шесть лет вместе, успешно усыновив и вырастив двух птенцов — Сфенгика в 2018 году и Кленси в 2020-м.

"Сфен и Мэджик — это больше, чем просто хорошая история любви. Их влияние во всем мире как символ равенства неизмеримо", — говорится в сообщении.

Они вдохновили создание платформы на Марди Гра, были включены в образовательную программу Нового Южного Уэльса и даже были представлены в сериале Netflix Atypical. Многочисленные книги и даже документальные фильмы об однополых парах рассказывают их историю любви.

Пингвин Сфен / Фото: SEA LIFE

Благодаря популярности Сфена и Меджика аквариум также смог поделиться важными сообщениями о сохранении природы, загрязнении пластиком, глобальном потеплении и важности защиты диких пингвинов посредством инициатив по сбору средств.

"Сфен и Мэджик были связаны, в отличие от большинства других пар пингвинов, — их можно было найти вместе даже вне сезона размножения, что уникально для папуасских пингвинов. Сфену, старшему из двух, было почти двенадцать лет, когда он умер в начале этого месяца. Это считается долгой жизнью для папуасского пингвина, средняя продолжительность жизни которого составляет примерно от двенадцати до тринадцати лет", — добавили сотрудники аквариума.

Напомним, ранее ученые обнаружили, почему возник однополый секс между животными. Они убеждены, что это произошло по очень веской причине.

Читайте также: