Помер відомий пінгвін-гей Сфен – фото

В Австралії помер пінгвін-гей Сфен, який прославився стосунками із птахом за окликом Меджік.

Про це повідомили співробітники Сіднейського акваріума SEA LIFE.

Сфен і Меджік здобули популярність 2018 року, коли новина про їхні одностатеві стосунки потрапила до заголовків світових ЗМІ. Названі "парою пінгвінів", чарівний і відданий дует відсвяткував шість років разом, успішно усиновивши та виростивши двох пташенят — Сфенгіка 2018 року та Кленсі 2020-го.

"Сфен і Меджік — це більше, ніж просто гарна історія кохання. Їхній вплив у всьому світі як символ рівності є незмірним", - йдеться у повідомленні.

Вони надихнули на створення платформи на Марді Гра, були включені до освітньої програми Нового Південного Вельсу і навіть були представлені в серіалі Netflix Atypical. Численні книжки та навіть документальні фільми про одностатеві пари розповідають їхню історію кохання.

Пінгвін Сфен / Фото: SEA LIFE

Завдяки популярності Сфена та Меджіка акваріум також зміг поділитися важливими повідомленнями про збереження природи, забруднення пластиком, глобальне потепління та важливість захисту диких пінгвінів за допомогою ініціатив зі збору коштів.

"Сфен і Меджік були пов'язані, на відміну від більшості інших пар пінгвінів, — їх можна було знайти разом навіть поза сезоном розмноження, що є унікальним для папуаських пінгвінів. Сфенові, старшому з двох, було майже дванадцять років, коли він помер на початку цього місяця. Це вважається довгим життям для папуаського пінгвіна, середня тривалість життя якого становить приблизно від дванадцяти до тринадцяти років", - додали співробітники акваріума.

Нагадаємо, раніше науковці виявили, чому виник одностатевий секс між тваринами. Вони переконані, що це сталося через дуже вагому причину.

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