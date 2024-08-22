Чи можна підбирати знайдені на вулиці гроші: священник відповів

Мабуть, кожен хоча б раз у житті знаходив на вулиці загублені гроші та замислювався над запитанням – чи можна їх підбирати. Хтось забирає собі, а хтось проходить повз, щоб не притягнути до себе проблеми.

То що ж робити, якшо знайшли гроші на дорозі, розповів у своєму TikТоk священник Олексій Філюк.

Священник каже, що не варто вірити в різні забобони. А тому гроші, якщо вам пощастило знайти їх посеред вулиці, треба забирати. Втім, кошти варто витратити на добрі справи.

"Беріть і на добро використовуйте. Не до кнайпи одразу піти, бо ви хочете їсти. Пустити на добрі справи. Найкращі інвестиції – інвестиції у небеса, в добрі справи і плоди милосердя", – наголосив панотець.

Як повідомлялося, японці мають кілька важливих правил, як накопичити та примножити гроші. Жителі Японії добре знають, що накопичувати кошти можна лише через усвідомлене споживання і повільний, проте цілеспрямований рух до своєї мети.

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