Навіщо Моді їде до України: в АР розкрили наміри прем'єра Індії

Візит Моді є "спробою Індії збалансувати ситуацію", і згладити наслідки липневої зустрічі прем’єра країни з президентом Росії.

Візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді 23 серпня до України відбудеться через півтора місяці після його відвідин Москви для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Візит до Києва свідчить про спробу Індії зайняти нейтральнішу позицію після того, як її звинуватили у "схилянні на бік Росії".

Про це йдеться у статті Associated Press.

Автори публікації вважають, що поїздка до України є "спробою Індії збалансувати ситуацію", і згладити наслідки зустрічі Моді з Путіним 8-9 липня.

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Візит Моді до Росії збігся із самітом НАТО у Вашингтоні та російською ракетною атакою по "Охматдиту". Це було різко розкритиковано в західних країнах, а також президентом України Володимиром Зеленським. Він назвав зустріч Моді з Путіним "величезним розчаруванням" і "нищівним ударом по мирних зусиллях".

За оцінками аналітика з Індо-Тихоокеанського регіону Дерекf Гроссмана, візит прем’єра Індії о України має на меті продемонструвати, що стратегічна орієнтація Нью-Делі залишається позаблоковою, а також – зберегти баланс у зовнішній політиці країни.

На думку аналітиків, Зеленський навряд чи порушуватиме питання про зустріч Моді з Путіним – принаймні публічно. Однак візит індійського прем’єра до Росії і відносини між Нью-Делі та Москвою будуть "сильним підтекстом" поїздки Моді до України, навіть якщо про це не буде прямо сказано в публічних заявах.

Експерти вважають, що візит прем’єра Індії до України, найімовірніше, буде добре сприйнятий у США та інших західних країнах, які критично поставилися до зустрічі Моді з Путіним у липні.

Як зазначив Гроссман, для Моді ця поїздка – можливість "задіяти Зеленського і забезпечити індійські інтереси, дати відсіч надмірному впливу Росії і задобрити Захід".

Видання вказує, що хоча цей візит дозволить Заходу заспокоїтися, все одно зрозуміло, що Індія підтримує тісніші відносини з Росією, і "візит Моді не змінить цього сприйняття".

Нагадаємо, Моді відвідає Україну 23 серпня і проведе переговори із Зеленським. Це буде перший в історії двосторонніх відносин візит індійського прем’єра до України.

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