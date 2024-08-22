Зачем Моди едет в Украину: в АР раскрыли намерения премьера Индии

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди 23 августа в Украину состоится через полтора месяца после посещения Москвы для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Киев свидетельствует о попытке Индии занять более нейтральную позицию после того, как ее обвинили в "склонении на сторону России".

Об этом говорится в статье Associated Press.

Авторы публикации считают, что поездка в Украину является "попыткой Индии сбалансировать ситуацию" и сгладить последствия встречи Моди с Путиным 8-9 июля.

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Визит Моди в Россию совпал с саммитом НАТО в Вашингтоне и российской ракетной атакой по "Охматдету". Это было резко расскритиковано в западных странах, а также президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал встречу Моди с Путиным "огромным разочарованием" и "сокрушительным ударом по мирным усилиям".

По оценкам аналитика из Индо-Тихоокеанского региона Дерека Гроссмана, визит премьера Индии в Украину имеет целью продемонстрировать, что стратегическая ориентация Нью-Дели остается внеблоковой, а также сохранить баланс во внешней политике страны.

По мнению аналитиков, Зеленский вряд ли будет поднимать вопрос о встрече Моди с Путиным – по крайней мере, публично. Однако визит индийского премьера в Россию и отношения между Нью-Дели и Москвой будут "сильным подтекстом" поездки Моди в Украину, даже если об этом не будет прямо сказано в публичных заявлениях.

Эксперты считают, что визит премьера Индии в Украину, скорее всего, будет хорошо воспринят в США и других западных странах, которые критически отнеслись ко встрече с Путиным в июле.

Как отметил Гроссман, для Моди эта поездка – возможность "задействовать Зеленского и обеспечить индийские интересы, дать отпор чрезмерному влиянию России и задобрить Запад".

Издание указывает, что хотя этот визит позволит Западу успокоиться, все равно понятно, что Индия поддерживает более тесные отношения с Россией и "визит Моди не изменит этого восприятия".

Напомним, Моди посетит Украину 23 августа и проведет переговоры с Зеленским. Это будет первый в истории двусторонних отношений визит индийского премьера в Украину.

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