Премьер Индии Моди посетит Украину: стала известна дата

В ходе визита состоятся переговоры с президентом Украины, на которых они обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину с визитом в пятницу, 23 августа, в День Государственного флага Украины.

Об этом сообщают на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

"Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство. В ходе визита, в частности, состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых они обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией", – говорится в сообщении.

Также читайте Индия и Франция договорились совместно строить мирный план для Украины

Напомним, премьер Индии Нарендра Нарендра Моди встречался с президентом РФ Путиным в день, когда российские войска нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Украине. Владимир Зеленский отреагировал на это событие, отметив, что в тот день, когда Моди обнимался с Путиным, российская ракета попала в больницу, где лечили маленьких онкобольных, и 8 июля в Украине погибли почти 40 человек.

Во время встречи с Путиным Моди также высказался о войне в Украине, заявив, что нельзя найти решение конфликта на поле боя и что Киев и Москва должны сесть за стол переговоров.

В Украину приедет премьер Индии Нарендра Моди

Читайте также: