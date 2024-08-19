Прем'єр Індії Моді відвідає Україну: стала відома дата

Під час візиту відбудуться переговори з президентом України, на яких вони обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну з візитом у п'ятницю, 23 серпня, у День Державного прапора України.

Про це повідомляють на сайті президента України Володимира Зеленського.

"Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави. Під час візиту, зокрема, відбудуться переговори з президентом України Володимиром Зеленським, на яких вони обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Також очікується підписання низки документів між Україною та Індією", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, прем'єр Індії Нарендра Нарендра Моді зустрічався з президентом РФ Путіним в день, коли російські війська завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" в Україні. Володимир Зеленський відреагував на цю подію, зазначивши, що в той день, коли Моді обіймався з Путіним, російська ракета влучила в лікарню, де лікували маленьких онкохворих, і загалом 8 липня в Україні загинули майже 40 людей.

Під час зустрічі з Путіним Моді також висловився про війну в Україні, заявивши, що не можна знайти рішення конфлікту на полі бою і що Київ і Москва мають сісти за стіл переговорів.

В Україну приїде прем'єр Індії Нарендра Моді

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