Мобілізація по-новому: як тепер ТЦК шукатимуть чоловіків

В Україні запроваджують новий проєкт, спрямований на пошук даних про військовозобов’язаних, які можуть бути мобілізовані.

Як днями повідомила на своїй сторінці у Facebook заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, уряд ухвалив постанову про експериментальний проєкт. За її словами, він дозволить автоматично перевіряти та актуалізовувати дані про призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

"Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри Державної міграційної служби, Мін’юсту та адміністрації Державної прикордонної служби. Це допоможе уникнути ситуацій, коли повістки приходять людям, які померли чи перебувають за ґратами, а також допоможе виправити помилки щодо персональних даних", – повідомила Катерина Черногоренко.

Як може працювати це нововведення та що саме зміниться для військовозобов’язаних – про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Андрій Межирицький, який спеціалізується, зокрема, і в питаннях мобілізації.



"Це матиме такий вигляд: паспорти громадян України, як відомо, видає Держміграційна служба. Відповідно коли у людини щось змінюється, наприклад, потрапляє за ґрати, втрачає громадянство або помирає, найдостовірніша інформація про це є у Державної міграційної служби. Найімовірніше, запроваджений механізм, який дозволить двом реєстрам обмінятися інформацією та уникнути в реєстрі "Оберіг" наявності "мертвих душ", – каже Андрій Межирицький.

До цього він додає, що реєстри певним чином будуть поєднані для того, щоб працівники ТЦК змогли виявити осіб, яких, наприклад, немає в реєстрі "Оберіг".

"Я так розумію, що буде проведена синхронізація реєстрів. Тобто є два реєстри. Реєстр міграційної служби, куди внесені всі громадяни України за певними ознаками: прізвище, імя, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, можливо, ідентифікаційний код. І є реєстр "Оберіг". Там теж містяться дані на громадян. Ось ці два реєстри будут "накладені" IT-фахівцями один на другий", – каже Межирицький.



Далі, за його словами, після аналізу програма, комп’ютер видасть розбіжності про те, що в одному реєстрі інформація є, а в цьому – немає.

"А перелік розбіжностей буде відпрацьований посадовими особами. Остаточне рішення щодо особи теж буде ухвалюватися посадовцями", – каже адвокат.

За словами Межирицього, особи, щодо яких будуть дані в одному реєстрі, а не буде в іншому – вони можуть потрапити до "червоного" списку.

"Працівник ТЦК буде розбиратися, що це за особи, яка інформація є, чи є він на обліку. Буде ухвалюватися рішення про надсилання повістки для явки та уточнення облікових даних. Є випадки, коли в реєстрі "Оберіг" людина значиться, а в реєстрі міграційної служби зазначено, що ця людина вже померла. Відповідальний працівник перевірить це, можливо, надішле запит до реєстру актів цивільного стану", – розповідає Межирицький.

Чому від 16 років

На запитання про те, чому вирішено актуалізувати дані 16-річних, Андрій Межирицький каже, що це той вік, коли юнаки отримують приписне свідоцтво та коли їх приписують до певної призовної ділянки.

Повістки тепер рекомендованим листом! Чи штрафуватимуть тих, не з'явиться до ТЦК?

Раніше повідомлялося про те, чи знижуватимуть мобілізаційний вік.

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