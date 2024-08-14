Чи будуть знижувати мобілізаційний вік: Веніславський дав відповідь

Після ухвалення закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" більшість громадян віком від 18 до 60 років оновили свої військово-облікові дані.

Про це в ефірі Українського Радіо повідомив голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

За його словами, закон успішно виконав свою місію. Наразі готуються зміни, що дозволять обмежено придатним громадянам до 25 років уникнути мобілізації, а вже мобілізовані зможуть звільнитися зі служби. Також законопроєкт передбачає, що громадяни до 25 років зможуть укласти контракт на один рік.

Мобілізаційні процеси йдуть відповідно до потреб Генерального штабу, але проблеми, зокрема ухилення від мобілізації, залишаються. Для вирішення таких питань впроваджуються механізми економічного бронювання, але це потребує ще великих обговорень у парламенті.

Веніславський також зазначив, що в Україні не планується знижувати мобілізаційний вік, як це зроблено в Росії, де на фронт можуть відправляти з 18 років. Пенсіонери силових структур також підлягають мобілізації на загальних засадах, якщо вони придатні до служби.

Щодо освітніх відстрочок, то громадяни, які отримують другу або третю вищу освіту, не матимуть підстав для відстрочки від мобілізації. В парламенті готові обговорювати можливість збільшення податків для фінансування оборони, якщо це буде обґрунтовано Кабінетом Міністрів.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський підписав закон, який знижує призовний вік до 25 років. Колишня омбудсменка Людмила Денісова виділила три категорії чоловіків до 25 років, які підлягають мобілізації.