Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рецепт тертого пирога зі сливами

Час приготування
1 год. 35 хв.
Харчова цінність на 100 г
315 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
242
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт тертого пирога зі сливами

Тертий пиріг зі сливами / Фото: Credits

Особливість приготування пирога в тому, що він зберігає свою свіжість протягом кількох днів. Ідеальна випічка до чаю чи кави.

Пісочне тісто готується на вершковому маслі і виходить м'яким і розсипчастим, а сливи надають пирогу соковитості та неповторного смаку.

Інгредієнти

борошно
350 г
цукор
180 г
масло вершкове
200 г
яйця курячі
1 шт.
розпушувач
1 ч. л.
сіль
сливи
10 шт.
  1. З'єднайте борошно, що просіює, з розпушувачем, цукром і сіллю. Наріжте на шматочки холодне вершкове масло|мастило|, вбийте яйце і розітріть руками, всю масу в дрібну крихту. Тісто швидко замісити.
  2. Форму змастіть вершковим маслом і викладіть 2/3 тіста, роблячи невеликі борти. Відправте в холодильник.
  3. Другу частину сформуйте в кулю і відправте в морозильну камеру на 30 хвилин або холодильник на одну годину.
  4. Сливи вимийте, видаліть кісточки та наріжте на чотири частини.
  5. Дістаньте форму із тестом з холодильника. Викладіть на нього сливи та натріть рівномірно на тертці, зверху, другою частиною тіста з морозильної камери.
  6. Випікайте наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Сливи можна нарізати на половинки.

Читайте також:

Традиційна Авдіївська каша! Справжній український рецепт

Традиційна Авдіївська каша! Справжній український рецепт

Повʼязані теми:

Наступна публікація