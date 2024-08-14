Рецепт тертого пирога зі сливами

Особливість приготування пирога в тому, що він зберігає свою свіжість протягом кількох днів. Ідеальна випічка до чаю чи кави.
Пісочне тісто готується на вершковому маслі і виходить м'яким і розсипчастим, а сливи надають пирогу соковитості та неповторного смаку.
Інгредієнти
- борошно
- 350 г
- цукор
- 180 г
- масло вершкове
- 200 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- сіль
- сливи
- 10 шт.
- З'єднайте борошно, що просіює, з розпушувачем, цукром і сіллю. Наріжте на шматочки холодне вершкове масло|мастило|, вбийте яйце і розітріть руками, всю масу в дрібну крихту. Тісто швидко замісити.
- Форму змастіть вершковим маслом і викладіть 2/3 тіста, роблячи невеликі борти. Відправте в холодильник.
- Другу частину сформуйте в кулю і відправте в морозильну камеру на 30 хвилин або холодильник на одну годину.
- Сливи вимийте, видаліть кісточки та наріжте на чотири частини.
- Дістаньте форму із тестом з холодильника. Викладіть на нього сливи та натріть рівномірно на тертці, зверху, другою частиною тіста з морозильної камери.
- Випікайте наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
- Сливи можна нарізати на половинки.
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