Рецепт персикових маффінів

Цю ідеальну літню випічку найкраще подавати з кулькою морозива.
Інгредієнти
- масло
- 2 ст. л.
- вершкове масло
- 80 г
- світло-коричневий цукор
- 50г + 50 г
- персик
- 3 шт.
- білий цукор
- 100 г
- яйце
- 1 шт.
- ванільний цукор
- 2 ч. л.
- борошно
- 150 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- корця
- 1 ч. л.
- молоко
- 100 мл
Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму для кексів олією.
Розкладіть 2 ст. л. олії та 50 г світло-коричневого цукру по 12 формах для кексів.
Потім наріжте персики, і розкладіть на дно форм (приблизно по 4 скибочки). Наріжте кубиками всі персики і збережіть для тесту.
Додайте 80 г олії, 100 г цукрового піску і 50 г світло-коричневого цукру в міксер із насадкою-лопаткою. Збивайте протягом 3 хвилин або поки маса не стане пухнастою.
Додайте яйце та ваніль і перемішайте до однорідної маси.
У великій мисці змішайте борошно, розпушувач, сіль та корицю. Повільно додайте сухі інгредієнти до рідких інгредієнтів, чергуючи з молоком.
Вручну додайте персики, що залишилися нарізані кубиками. Не перемішуйте надто довго.
Розділіть тісто за формами для кексів.
Випікайте 20-25 хвилин або поки кекси не стануть золотаво-коричневими і не застигнуть.
Дайте тістечком охолонути у формі протягом 5 хвилин, потім обережно переверніть лист, викладіть їх на грати і дайте повністю охолонути.
Подавайте теплими з кулькою морозива.
Читайте також:
- Готуємо з Камалою Харріс американське печиво "Monster Cookies"
- Як приготувати низькокалорійний тирамісу: секрети дієтолога
- Як приготувати завитки з броколі та сиром