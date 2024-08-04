Рецепт персикових маффінів

Інгредієнти масло 2 ст. л. вершкове масло 80 г світло-коричневий цукор 50г + 50 г персик 3 шт. білий цукор 100 г яйце 1 шт. ванільний цукор 2 ч. л. борошно 150 г розпушувач 1 ч. л. сіль щіпка корця 1 ч. л. молоко 100 мл

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму для кексів олією.

Розкладіть 2 ст. л. олії та 50 г світло-коричневого цукру по 12 формах для кексів.

Потім наріжте персики, і розкладіть на дно форм (приблизно по 4 скибочки). Наріжте кубиками всі персики і збережіть для тесту.

Додайте 80 г олії, 100 г цукрового піску і 50 г світло-коричневого цукру в міксер із насадкою-лопаткою. Збивайте протягом 3 хвилин або поки маса не стане пухнастою.

Додайте яйце та ваніль і перемішайте до однорідної маси.

У великій мисці змішайте борошно, розпушувач, сіль та корицю. Повільно додайте сухі інгредієнти до рідких інгредієнтів, чергуючи з молоком.

Вручну додайте персики, що залишилися нарізані кубиками. Не перемішуйте надто довго.

Розділіть тісто за формами для кексів.

Випікайте 20-25 хвилин або поки кекси не стануть золотаво-коричневими і не застигнуть.

Дайте тістечком охолонути у формі протягом 5 хвилин, потім обережно переверніть лист, викладіть їх на грати і дайте повністю охолонути.

Подавайте теплими з кулькою морозива.

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