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Рецепт персикових маффінів

Час приготування
41 хвилина
Харчова цінність на 100 г
207 ккал
Дата публікації
Перегляди
99
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт персикових маффінів

Персикові мафіни / Фото: Credits

Цю ідеальну літню випічку найкраще подавати з кулькою морозива.

Інгредієнти

масло
2 ст. л.
вершкове масло
80 г
світло-коричневий цукор
50г + 50 г
персик
3 шт.
білий цукор
100 г
яйце
1 шт.
ванільний цукор
2 ч. л.
борошно
150 г
розпушувач
1 ч. л.
сіль
щіпка
корця
1 ч. л.
молоко
100 мл

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму для кексів олією.
Розкладіть 2 ст. л. олії та 50 г світло-коричневого цукру по 12 формах для кексів.
Потім наріжте персики, і розкладіть на дно форм (приблизно по 4 скибочки). Наріжте кубиками всі персики і збережіть для тесту.
Додайте 80 г олії, 100 г цукрового піску і 50 г світло-коричневого цукру в міксер із насадкою-лопаткою. Збивайте протягом 3 хвилин або поки маса не стане пухнастою.
Додайте яйце та ваніль і перемішайте до однорідної маси.
У великій мисці змішайте борошно, розпушувач, сіль та корицю. Повільно додайте сухі інгредієнти до рідких інгредієнтів, чергуючи з молоком.
Вручну додайте персики, що залишилися нарізані кубиками. Не перемішуйте надто довго.
Розділіть тісто за формами для кексів.
Випікайте 20-25 хвилин або поки кекси не стануть золотаво-коричневими і не застигнуть.
Дайте тістечком охолонути у формі протягом 5 хвилин, потім обережно переверніть лист, викладіть їх на грати і дайте повністю охолонути.
Подавайте теплими з кулькою морозива.

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