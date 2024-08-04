Молодик у Леві 4 серпня 2024 року: що карти нам віщують

Молодик з погляду езотерики символізує початок нового циклу та є ідеальним часом для встановлення намірів, залучення нових можливостей та очищення від старих енергій.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на молодик у Леві 4 серпня 2024 року розповідає, що Рибам доведеться показати свою силу, а Ракам варто проявити активність.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на молодик у Леві 4 серпня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед енергій. У стосунках можлива певна прохолода. Щодо роботи, то у цій справі важливий ваш запал.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Закохані"

Довіртеся відчуттям. У коханні панує гармонія. У кар’єрі пануватиме порядок.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

"Тільки вперед!", - кажуть карти. У любові проривайтеся вперед. На роботі показуйте ентузіазм.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король жезлів"

Проявіть активність. У стосунках дослухайте до поради мудрого і старшого чоловіка. У робочих питаннях дослухайтеся до порад шефа.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, але закриваєте на це очі. У коханні може бути боляче. У фінансових ситуаціях остерігайтеся нових викликів.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Місяць"

Замисліться над прихованим. У стосунках перевірте партнера. Щодо роботи, — варто виявити недругів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Повішений"

Змініть погляд на речі. У коханні змініть ситуацію. На роботі очікуйте змін.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз кубків"

Зануртеся у почуття. У стосунках очікуйте на розквіт. Щодо роботи, то вам допоможе натхнення.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Буде боляче, але без болю неможливі зміни. У любові можливі сварки. У фінансових питаннях очікуйте викликів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду нові відкриття. У стосунках очікуйте нового. Щодо роботи, то можливі нові проєкти.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Король пентаклів"

Почніть накопичувати кошти. У коханні прислухайтеся до поради поважного чоловіка. На роботі не витрачайте кошти дарма.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Вам доведеться захищати своє. У стосунках відстоюйте свою позицію. Щодо роботи, то доведеться показати свою силу.

Також читайте Молодик у Леві 4 серпня 2024 року: що не варто робити

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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