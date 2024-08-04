Трамп після обміну ув’язненими передав Путіну вітання

Експрезидент США Дональд Трамп привітав російського президента-диктатора Володимира Путіна з обміном ув’язненими між РФ і країнами Заходу - з "чудовою угодою".

Про це кандидат у президентське крісло від Республіканської партії заявив під час передвиборчого мітингу в Атланті.

"Я б хотів привітати Володимира Путіна з чудовою угодою", - сказав Трамп.

Втім, Вашингтон з цим обміном політик не привітав. На його думку, для США він був "жахливим". За його словами, Москва домоглася, щоб Захід звільнив "одних із найвидатніших убивць", зауваживши - "чи не є це поганим прецедентом".

"Ми повернули наших людей, але ми уклали жахливі, жахливі угоди", - сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп розкритикував обмін ув'язненими та накинувся зі звинуваченнями на Білий дім. З його слів, у цьому процесі були залучені гроші. Нібито Вашингтон заплатив Кремлю за звільнення людей.

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