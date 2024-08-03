У Молдові буде пересуватися військова техніка: що сталося

Міністерство оборони Молдови попередило, що найближчими днями дорогами країни пересуватиметься військова техніка. В країні від 5 до 23 серпня відбудуться багатонаціональні навчання

Про це повідомило видання Newsmaker.

Участь у навчанні Scutul de Foc-2024 візьмуть молдовські, румунські та американські військові. Зокрема, технічні підрозділи Національної армії Молдови. Саме із проведенням цих навчань пов'язане пересування техніки.

"Навчання спрямовані на розвиток оперативних можливостей і підвищення оперативної сумісності між військовими, які беруть участь", –- йдеться у повідомленні міністерства.

Військові навчання Scutul de Foc у Молдові проводять щороку - від 2015-го.Зауважимо, що Молдова є нейтральною. Цей статус прописаний в 11 статті Конституції. Втім, влада Кишинева співпрацює з НАТО і державами-членами для зміцнення безпеки та обороноздатності країни.

Нагадаємо, РФ проводила навчання з використання пускових установок ядерних ракет "Ярс". Це вже друге подібне навчання, яке армія держави-агресора проводить цього місяця.

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