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Байден після обміну ув’язненими передав Путіну послання

Байден після обміну ув’язненими передав Путіну послання

Джо Байден. / Фото: Associated Press

Президент США привітав обмін ув'язненими.

Президент США Джо Байден після обміну політв'язнями з Росією закликав російського президента-диктатора Володимира Путіна "зупинитися".

Про це він сказав, коли зустрів літак з трьома американцями, повідомляє телеканал Fox News.

Байден сказав, відчуває "задоволення" з приводу повернення ув’язнених громадян США додому.

Згодом журналісти у нього запитали, яке послання він би хотів передати Путіну. Американський лідер відповів: "Зупиніться".

"Немає нічого поза межами наших можливостей, коли ми діємо разом… Нічого… Ми - Сполучені Штати Америки", - висловився він. 

Нагадаємо, Джо Байден натякнув, що не розмовляв з диктатором РФ Володимиром Путіним щодо масштабного обміну ув’язнених між Росією та Заходом.

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