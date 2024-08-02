Обмін ув’язненими: Байден повідомив, чи говорив з диктатором Путіним

США не мали взаємодії безпосередньо з російським "фюрером".
Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден натякнув, що не розмовляв з диктатором РФ Володимиром Путіним щодо масштабного обміну ув’язнених між Росією та Заходом.
Про це він сказав журналістам у Білому домі, повідомляє "ЄП" та "Голос Америки".
Під час брифінгу журналісти запитали у Байдена, чи планує він говорити з очільником Кремля.
"Мені не потрібно говорити з Путіним", - наголосив президент США.
Тим часом радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що в американських представників не було жодної взаємодії безпосередньо з Путіним, але "була широка взаємодія з російськими посадовцями".
За словами Саллівана,Джо Байден "сам особисто брав участь у дипломатичних перемовинах, які призвели до цього, включаючи численні розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, з іншими лідерами країн, які надали деяких росіян для обміну.".
Зауважимо, що востаннє Джо Байден говорив з Володимиром Путіним в лютому 2022 року – за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії до України.
Нагадаємо, відбувся масштабний обмін ув'язненими з РФ і війна в Україні. У США кажуть, що ця багатостороння угода не означає скасування бодай якихось санкцій проти країни-агресорки Росії.
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