Наступ РФ в Донецькій області: експерт розповів, чому Україна втрачає території

Зокрема, одна з переваг для росіян — рельєф місцевості на Покровському напрямку.

Зараз на Покровському напрямку відбуваються запеклі бої та просування окупаційної армії РФ. Особливість рельєфу на цій ділянці фронту дає можливість загарбникам захоплювати нові території.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Особливості рельєфу місцевості на цьому напрямку — лісостепова зона — дають переваги для окупантів.

"Сховатися, створити якісь укріплення досить складно. З цим пов’язана тактична втрата території України на цьому напрямку", — наголосив військовий експерт.

Окрім того, наголошує Грабський, російське командування може дозволити собі будь-які втрати. Зокрема, з цим пов’язана запеклість боїв та так звані "голчасті просування" армії РФ.

"Вони рухаються вздовж посадок, бояться виходити на відкрите місце та ведуть бойові дії невеликими групами військ. Потрібно розуміти, що вони можуть собі дозволити величезні втрати, які призводять до того, що окупанти створюють величезну перевагу над підрозділами українських Сил оборони, які обороняються", — наголосив військовий експерт.

Окрім того, загарбники мають перевагу в артилерії та КАБах. Це забезпечує противнику можливість перетворення місцевості буквально на місячний пейзаж. За словами Грабського, росіяни використовують ці переваги і просуваються на Покровському напрямку.

"Динаміка і активність бойових дій дуже висока. Для того, щоб створити певні укріплення, достатньо такі капітальні, якщо можна так сказати, потрібен час. Ці укріплення потрібно створювати на відстані, яка унеможливлює вплив по них противника. З цим пов’язано те, що ми зараз переходимо до такої маневрової війни невеликими групами. Противник просто банально, маючи більше ресурсів, може собі дозволити маневрову війну на більшій кількості напрямків, намагаючись розосередити наші війська. І з цим пов’язана складність бойових дій", — висловився Грабський.

Як повідомлялося, ворог окупував Веселе Ясинуватського району Донецької області. Ситуація критична та продовжує погіршуватися, наголошують аналітики DeepState.

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