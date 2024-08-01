Ворог окупував Веселе: у DeepState оцінили ситуацію на Донеччині

Аналітики застерігають, що окупанти досягають успіхів на Донеччині.
Ворог окупував Веселе Ясинуватського району. Ситуація критична та продовжує погіршуватися.
Про це пише DeepState.
У DeepState наголошують, що армія РФ тисне і продовжує досягати тактичних успіхів. За останні дні суттєво збільшилася кількість КАБів, які росіяни скидають на позиції Сил оборони.
"Ворог традиційно застосовує мотоциклетні підрозділи для розвідки нашої другої лінії оборони", – підсумували аналітики.
Нагадаємо, групи 8-го окремого полку Сил спецоперацій зупинили прорив росіян до одного з населених пунктів на Торецькому напрямку Донецької області.
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