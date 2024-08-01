CNN розповів про роль Гарріс в обміні в'язнів

Крім Гарріс, за інформацією CNN, ЦРУ зіграло вирішальну роль в історичному обміні полоненими.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс вплинула на Німеччину та Словенію з метою задовольнити вимоги Росії для обміну в'язнями.
Про це пише CNN.
За інформацією видання, під час візиту Гарріс на Мюнхенську безпекову конференцію в лютому її головним завданням було обговорення звільнення громадян США, які перебували в російському ув'язненні.
Коли Гарріс завершувала зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем на конференції, віцепрезидентка попросив усіх співробітників залишити кімнату для того, що офіційні особи США іноді називають "двосторонньою зустріччю з обмеженим доступом". Залишилися лише по одному помічнику віцепрезидента та канцлера.
Саме в цій приватній розмові Гарріс підкреслила, що звільнення засудженого російського вбивці Вадима Красікова, який перебував у в’язниці в Німеччині, буде мати вирішальне значення для угоди, повідомив представник Білого дому CNN.
За інформацією журналістів, Гарріс тиснула на Шольца, щоб він сприяв звільненню Красікова – офіційні особи США з того часу визнали, що він був "найбільшою рибою", яку хотіли росіяни.
Під час тієї самої поїздки Гарріс також попросила про зустріч із прем’єр-міністром Словенії. Головна мета цієї зустрічі полягала в тому, щоб натиснути на прем’єр-міністра щодо просування звільнення двох громадян Росії, які перебували під вартою в Словенії, що США визначили як головний пріоритет для росіян.
В офіційному звіті про зустріч у лютому не згадувалося про те, що два лідери обговорювали обмін полоненими.
Як раніше повідомляв CNN, Байден – ще два вихідних тому, за мить до того, як він оголосив про завершення своєї кампанії 2024 року, зателефонував прем’єр-міністру Словенії, щоб спонукати його довести угоду до кінця.
Крім Гарріс, за інформацією CNN, ЦРУ зіграло вирішальну роль в історичному обміні полоненими.
За словами американського чиновника, ЦРУ роками працювало через канал із російською розвідкою, відіграючи вирішальну роль в обміні полоненими.
Остання пропозиція щодо обміну була представлена російській розвідці в третій країні наприкінці червня. Що це за країна, не вказано, але видання припускає, що йдеться про Туреччину.
Нагадаємо, що сьогодні у Туреччині відбувся масштабний обмін в'язнями між Росією і Заходом.
На волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців та засуджений до страти у Білорусі громадянин Німеччини. Серед звільнених немає жодного українця.
Раніше видання Time написало про "непрості" відносини між Камалою Гарріс та Володимиром Зеленським.