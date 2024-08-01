CNN розповів про роль Гарріс в обміні в'язнів

Крім Гарріс, за інформацією CNN, ЦРУ зіграло вирішальну роль в історичному обміні полоненими.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс вплинула на Німеччину та Словенію з метою задовольнити вимоги Росії для обміну в'язнями.

Про це пише CNN.

За інформацією видання, під час візиту Гарріс на Мюнхенську безпекову конференцію в лютому її головним завданням було обговорення звільнення громадян США, які перебували в російському ув'язненні.

Коли Гарріс завершувала зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем на конференції, віцепрезидентка попросив усіх співробітників залишити кімнату для того, що офіційні особи США іноді називають "двосторонньою зустріччю з обмеженим доступом". Залишилися лише по одному помічнику віцепрезидента та канцлера.

Саме в цій приватній розмові Гарріс підкреслила, що звільнення засудженого російського вбивці Вадима Красікова, який перебував у в’язниці в Німеччині, буде мати вирішальне значення для угоди, повідомив представник Білого дому CNN.

За інформацією журналістів, Гарріс тиснула на Шольца, щоб він сприяв звільненню Красікова – офіційні особи США з того часу визнали, що він був "найбільшою рибою", яку хотіли росіяни.

Під час тієї самої поїздки Гарріс також попросила про зустріч із прем’єр-міністром Словенії. Головна мета цієї зустрічі полягала в тому, щоб натиснути на прем’єр-міністра щодо просування звільнення двох громадян Росії, які перебували під вартою в Словенії, що США визначили як головний пріоритет для росіян.

В офіційному звіті про зустріч у лютому не згадувалося про те, що два лідери обговорювали обмін полоненими.

Як раніше повідомляв CNN, Байден – ще два вихідних тому, за мить до того, як він оголосив про завершення своєї кампанії 2024 року, зателефонував прем’єр-міністру Словенії, щоб спонукати його довести угоду до кінця.

Крім Гарріс, за інформацією CNN, ЦРУ зіграло вирішальну роль в історичному обміні полоненими.

За словами американського чиновника, ЦРУ роками працювало через канал із російською розвідкою, відіграючи вирішальну роль в обміні полоненими.

Остання пропозиція щодо обміну була представлена ​​російській розвідці в третій країні наприкінці червня. Що це за країна, не вказано, але видання припускає, що йдеться про Туреччину.

Нагадаємо, що сьогодні у Туреччині відбувся масштабний обмін в'язнями між Росією і Заходом.

На волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців та засуджений до страти у Білорусі громадянин Німеччини. Серед звільнених немає жодного українця.

Раніше видання Time написало про "непрості" відносини між Камалою Гарріс та Володимиром Зеленським.

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