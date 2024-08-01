У Донецькій області оголосили евакуацію дітей: що відомо

Евакуація безкоштовна.
У Донецькій області розширили перелік населених пунктів для примусової евакуації дітей із батьками або ж із законними представниками.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Дітей евакуйовуватимуть у примусовому порядку із батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донеччини. Загалом планується евакуювати 21 дитину", - йдеться у повідомленні.
Рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
У міністерстві наголошують, що що діти разом із супроводжувальними особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою та іншим у більш безпечних регіонах країни. Евакуація також здійснюється безплатно.
Як повідомлялося, з п'яти районі Харківщини вивозять родини із дітьми. Загалом, від початку примусової евакуації з п'яти районів області вивезли майже сотню дітей.