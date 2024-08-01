Чи зайшли окупанти до Торецька: влада прокоментувала інформацію у Мережі

Вкиди, що російські військові зайшли до міста, є спробою дестабілізувати інформаційний простір.

Російських військових у Торецьку Донецької області немає.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Василь Чинчик у ефірі телемарафону 31 липня.

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"На жаль, ворог веде також інформаційні війни. І я підтверджую, що місто Торецьк залишається вільним українським містом, яке просто потерпає від нищівних обстрілів з боку агресора. Але місто вільне, воно українське", - наголосив він.

За його словами, вкиди, що російські військові зайшли до міста, є спробою дестабілізувати інформаційний простір як серед жителів Торецька, так і взагалі по всій країні.

Він додав, що стаом на 31 липня у Торецьку залишається близько 3,5 тисяч жителів.

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