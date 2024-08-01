На фронті зафіксовано 156 боїв: Генштаб назвав "найгарячіший" напрямок

Протягом 31 липня на фронті в Україні було зафіксовано 156 бойових зіткнень. "Найгарячішою" залишається ситуація на Покровському напрямку.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 1 серпня.

На Харківському напрямку російські війська протягом доби влаштували сім атак. Сили оборони України відбивали штурмові дії ворога біля Тихого та Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку зафіксовані вісім бойових зіткнень поблизу Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 14 разів неподалік иід Макіївки, Невського та Новосергіївки.

На Сіверському напрямку українські війська відбили чотири штурмові дії ворога поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку за добу відбулося 10 боїв у районах Іванівського, Часового Яру, Богданівки та Андріївки.

На Торецькому напрямку зафіксовані 26 боєзіткнень неподалік від Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 55 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка, Калинове та Гродівка.

На Курахівському напрямку українські захисники зупинили 13 ворожих атак біля Красногорівки, Желанного, Карлівки, Георгіївки та Парасковіївки, де загарбники намагались прорвати оборону.

На Времівському напрямку російська армія провела 12 штурмів біля Великої Новосілки та Водяного.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив шість безуспішних штурмових дій на лівобережжі Дніпра.

На Гуляйпільському й Оріхівському напрямках ситуація азлишається без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями російські окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють з мінометів та артилерії населені пункти, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону України.

Також повідомляється, що протягом 31 липня загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 103 КАБи. Крім цього, ворог здійснив понад 4600 обстрілів, з них 104 – із реактивних систем залпового вогню.

Водночас сили оборони України продовжують активними діями завдавати ворожим військам відчутних втрат у живій силі та техніці. Так, 31 липня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також уразили п’ять пунктів управління, два засоби ППО, вузол зв’язку, три склади боєприпасів та ПММ і ще один важливий об'єкт загарбників.

Нагадаємо, за даними аналітиків Deep State російські війська захопили Тимофіївку Покровського району Донеччини. Також росіяни просунулися біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку.

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