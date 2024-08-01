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Ворог захопив новий населений пункт

Ворог захопив новий населений пункт

Російська армія продовжує просуватися вперед / Фото: Associated Press

Також росіяни просунулися поблизу кількох населених пукнтів.

Оновлено мапу бойових дій на фронті.

Про це пише аналітичний канал Deep State. 

"Мапу оновлено!", - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, йдеться про те, що ворог окупував Тимофіївку.

Також росіяни просунулися біля низки населених пунктів - Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку.

Раніше речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів, що Росія відправляє на кордон з Україною доволі професійні ДРГ.

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