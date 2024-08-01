Ворог захопив новий населений пункт

Також росіяни просунулися поблизу кількох населених пукнтів.
Оновлено мапу бойових дій на фронті.
Про це пише аналітичний канал Deep State.
"Мапу оновлено!", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, йдеться про те, що ворог окупував Тимофіївку.
Також росіяни просунулися біля низки населених пунктів - Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного, Веселого та в Нью-Йорку.
Раніше речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів, що Росія відправляє на кордон з Україною доволі професійні ДРГ.
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