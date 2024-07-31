ЗСУ, ймовірно, вперше дроном збили російський вертоліт Мі-8: що відомо

Вартість Мі-8 – не менше ніж 15 мільйонів доларів.

Ймовірно, сьогодні, 31 липня, вперше у світі український дрон-перехоплювач знищив у повітрі над Донецьком пілотований літальний апарат. Йдеться про російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8. Даних про екіпаж та пасажирів немає.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов із посиланням на російський Z-канал.

"Якщо підтвердиться про дрон, то це історичне досягнення, гідне найвищих нагород України. Раніше українці неодноразово публікували відео невдалих спроб перехоплення гелікоптерів на лінії фронту, проте вперше заявлено перехоплення там, де ворог не очікував, на тиловому аеродромі", – зазначив журналіст.

Він додає, що екіпаж та пасажирів знайти буде доволі непросто.

Нагадаємо, українська розвідка знищила у російському місті Самара дороговартісний гелікоптер Мі-8, який окупанти використовували у війні проти України.

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