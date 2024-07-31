Нічна атака по Україні: Ігнат розповів про нові хитрощі ворога

Ексречник Повітряних сил наголосив – якими б типами дронів ворог не атакував Україну, "це нічого не змінює", адже "все треба знищувати усіма доступними засобами".

Під час нічних атак по Україні Росія використовує різні типи безпілотників, і постійно з’являються нові дрони. Не виключено, що серед уламків збитих у ніч проти 31 липня "Шахедів" будуть знайдені ударні дрони інших типів.

Про це колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат написав на своїй Facebook-сторінці.

Ігнат прокоментував російську нічну атаку дронами по Україні 31 липня.

"Звісно, під час нічних атак ворог часто використовує різні типи БпЛА: передусім це 136/131-ші шахеди, а також БпЛА невстановленого типу, імітаційні (хибні цілі). Так, противник постійно удосконалюється, і може з’являтися щось нове", – йдеться в дописі ексречника ПС.

Він додав, що про такі застосування ПС не раз повідомляли в офіційних зведеннях та коментарях, "тож нічого нового".

"Імовірно, що і цієї ночі серед уламків шахедів, будуть знайдені ударні БпЛА інших типів. Це нічого не змінює – все треба знищувати усіма доступними засобами, головне – ефективно та раціонально", – наголосив Ігнат.

Він також пояснив, що під час ведення протиповітряного бою уночі тип цілі визначається за її параметрами: висота, швидкість, а також за візуальними та акустичними даними. Точно встановити, що це за дрон чи ракета можливо після дослідження уламків.

Читайте провідні новини дня:

Ексречник ПС звернув увагу, що 89 збитих уночі ворожах дронів – це фактично така ж кількість БпЛА, які росіяни запустили по Україні на початку року. Ігнат нагадав, що в ніч проти 1 січня 2024 року було збито 87 ворожих безпілотників.

Зауважимо, раніше експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов "Флеш" заявив про велику ймовірність того, що "вночі Київщину атакували не "шахеди", а нові дешеві "гербери". Або ж це могла бути комбінація обох видів дронів.

"Про це свідчить багато фактів. Тому їх летіло так багато і результат знищення 100%. Ціль була – вимотати наше ППО. Чекаємо, поки військові знайдуть і дослідять уламки", – написав "Флеш" у Мережі.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 31 липня влаштували одну з наймасованіших атак дронами по Україні за весь період війни. Головною ціллю ворога був Київ. Так, РФ запустила 89 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59. Усі ворожі цілі були збиті силами і засобами ППО.

Читайте також: