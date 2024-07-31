Долар показує стале падіння: як довго триматиметься гривня

За даними НБУ, за сім банківських днів гривня зміцнилась більш ніж на 1 відсоток.

Національний банк України на 31 липня встановив офіційний курс долара на рівні 41,02 грн. Тобто від 22 липня гривня зросла у ціні на 1,1%. Про це пише "Уніан".

Центр економічної стратегії назвав основними факторами зміцнення української валюти реструктуризацію зовнішнього боргу та продовження валютних інтервенцій НБУ.

Видання зазначає, що від початку повномасштабної війни НБУ зміцнював гривню сім днів поспіль лише один раз – у жовтні минулого року. Тоді курс національної валюти виріс на 0,8%.

Натомість у Capital Times прогнозують зростання курсу долара протягом поточного та наступного років. Очікується, що на кінець 2024 року долар зросте до 42,5 грн, а на кінець 2025 року його вартість перевищуватиме 45,2 грн.

На думку аналітиків, економіка України поступово сповільнюється на тлі зменшення фінансової допомоги від Заходу та посилення мобілізації.

Нагадаємо, за прогнозом начальника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лісового, 1 серпня курс долара буде 40,8-41 гривень.

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