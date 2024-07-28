Банкір дав прогноз, чи зростатиме долар наприкінці липня

Курс долара поступово зростатиме як наступного тижня (з 28 липня по 2 серпня), так і протягом серпня.

Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий, пише РБК-Україна.

Лісовий зазначив, що наступного тижня очікується кілька ключових особливостей валютного ринку.

"На перетині місяців процес поступового, повільного зростання курсів припиниться: ринок намагався досягти нових курсових вершин, проте НБУ вжив заходів у рамках гнучкого управління і трохи заспокоїв курси. Очікується, що курс долара триматиметься в діапазоні 40,7-41,7 грн/ долар", - сказав він.

Банкір вважає, що 1 серпня курс долара може досягти 40,8-41 гривень, що на 1-1,3% вище за курс 1 липня (40,45 грн/долар).

Лісовий зазначив, що режим "керованої гнучкості" продовжить діяти, що означає, що валютні зміни відбуватимуться поступово та без різких стрибків. Регулятор може діяти активніше, щоб запобігти значним дисбалансам між попитом і пропозицією.

Говорячи про те, що буде у серпні, він розповів, що в останній літній місяць можуть сформуватися нові діапазони курсів, які відповідають тим, що закладені до бюджету (41-42 грн/долар та 44-47 грн/євро). Ці курси можуть відобразити реакцію на зростання інфляції, викликане збільшенням цін на електроенергію, перебоями в електропостачанні та можливим підвищенням акцизів на пальне.

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